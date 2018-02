Si rompe un tubo dell'acqua: disagi in centro

UDINE - Mattinata senz’acqua in via Sarpi e via Valvason, a Udine, il 19 febbraio. Lungo via Sarpi, all’esterno dell’osteria ‘Al Tagliato’ e ‘Oggi Gelato’, si è infatti creata una piccola voragine, a causarla una tubatura dell’acqua potabile che si è rotta. Proprio per consentire agli operai del Cafc di sistemare il problema, in mattinata, per alcune ore, è stato necessario interrompere la fornitura.

Avvisati i residenti e le molte attività della zona, i tecnici si sono messi all’opera e hanno sistemato già parzialmente il danno consentendo almeno ai commercianti di avere nuovamente l'acqua. I lavori sono ancora in corso e secondo le previsioni dovrebbero concludersi nel primo pomeriggio.