Trail delle Valli del Natisone: due percorsi per la nuova edizione

SAN PIETRO AL NATISONE - Sono due percorsi previsti per la nuova edizione del Trail delle Valli del Natisone: la competitiva di 25 chilometri e la non-competitiva di 8 chilometri. (info e iscrizioni: traildellevalli2018). Alla palestra delle scuole medie 'Dante Alighieri' di San Pietro al Natisone, sabato 24 febbraio, dalle 13.30 alle 18.30, è in programma la consegna pacchi gara e iscrizioni sul posto; domenica 25 febbraio, dalle 7.30, consegna pacchi gara e iscrizioni sul posto (possibili fino alle 8.15). Alle 9, è prevista la partenza della gara competitiva, un’ora più tardi, alle 10, invece, partiranno coloro che si sono iscritti al percorso più breve. Alle 12.30 pranzo per tutti e alle 14, premiazioni.

Alcune informazioni sul regolamento

La gara da 25 km è competitiva, aperta a tutti gli atleti (maggiorenni) in possesso del certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità alla data della gara. Il tracciato di 8 km è ammesso anche ai minorenni con l’iscrizione da parte di un genitore. La partenza in linea prende il via dalla palestra delle scuole medie 'Dante Alighieri' di San Pietro al Natisone, poi il percorso si snoda su sentieri di montagna, strade bianche e mulattiere ed è opportunamente segnalato da fettuccia bianco/rossa e frecce. E’ richiesta un’adeguata preparazione fisica. Lungo il percorso e all’arrivo sono previsti diversi posti di ristoro e controllo. Per il completamento della gara è fissato un tempo massimo di 5 ore. E’ previsto un cancello intermedio alle 12 a Rodda di Pulfero (a poco più di metà percorso) al ristoro in località Tuomaz. Verrà vietato inderogabilmente il proseguimento della gara ai concorrenti che superano i tempi sopra menzionati e ritirato loro il pettorale. É obbligatorio comunicare al più vicino posto di controllo il ritiro dalla gara, qualunque ne sia il motivo, consegnando il pettorale. I concorrenti devono seguire il percorso segnalato da frecce e fettucce, esporre il pettorale e tenere un comportamento idoneo nel rispetto degli altri partecipanti e dell’ambiente.

Iscrizioni

E’ possibile iscriversi, entro mercoledì 21 febbraio, con l’apposito modulo, il pagamento in contanti e la copia del certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità alla data della gara presso: Area Sport, via Nazionale, 52, Tavagnacco, 0432/572724; Bike center di via Libertà 10, corte 9, condominio Class, 333.8560114. Oppure ci si può iscrivere sabato 24 febbraio e domenica 25 febbraio sul posto con la maggiorazione di 5 euro. Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei 200 pettorali. Il cronometraggio è curato da Asd Sport Dolomiti e le classifiche verranno pubblicate sul sito. In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio insindacabile della giuria, in qualsiasi momento potrà essere sospesa o rinviata la competizione.

Info: 339.1741488 | www.vallimpiadi.it |