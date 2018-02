Autostrada chiusa: incidente fra due mezzi pesanti

PORTOGRUARO - Chiusa la A4 fra Portogruaro e Cessalto, direzione Venezia, chiusi anche lo svincolo in entrata a Portogruaro, direzione Venezia per chi arriva dalla A28 e lo svincolo in entrata a San Stino di Livenza direzione Venezia a causa di un incidente in A4.

Il sinistro è accaduto fra San Stino di Livenza e Cessalto, direzione Venezia intorno alle 15. Un autocarro ha tamponato un autoarticolato: un ferito è rimasto incastrato nel mezzo. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie, la polizia stradale, i soccorsi meccanici, il 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la manutenzione d’urgenza di Autovie per pulire il tratto autostradale dal gasolio fuoriuscito dal mezzo. Attenzione alle code, che sono segnalate fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia