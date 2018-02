Lite accesa fra madre e figlio: 20enne in manette

TAVAGNACCO - Una situazione famigliare complessa e, ancora una volta, per riportare la calma è stato necessario l’intervento della forze dell’ordine. L’ultimo episodio si è verificato domenica 18 febbraio. La chiamata al 112 è arrivata da Tavagnacco, dove, in un'abitazione, per l’ennesima volta un figlio si è scagliato contro la madre: non era la prima volta e nonostante la presenza dei carabinieri il giovane, poco più che ventenne, ha continuato a inveire contro la mamma, anche in presenza di un minore.

L'arresto

Il 20enne è stato quindi arrestato dai militari con l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, come anticipato dal Messaggero Veneto. In quanto alla donna non ha ancora formalizzato la denuncia, ma ha raccontato di essere già stata insultata in più occasioni, ma anche di essere stata strattonata e in alcune circostanze anche colpita dal ragazzo. Molte ancora le cose da chiarire in questa triste vicenda. Nelle prossime ore spetterà all'Autorità giudiziaria valutare la posizione del ventenne.