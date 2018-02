La proprietaria muore, i ladri le svaligiano la casa

MAGNANO IN RIVIERA – Non c’è più rispetto nemmeno per i defunti. Nei giorni scorsi una casa di Magnano in Riviera è stata svaligiata dopo che la proprietaria era passata a miglior vita. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

La nuora si è recata nell’abitazione dell’anziana defunta qualche tempo dopo i funerali e si è accorta del furto. Qualcuno si era introdotto nell’appartamento frugando un po’ ovunque. La porta d’ingresso era stata forzata e aperta.

Immediata la segnalazione ai carabinieri. Ora si sta cercando di capire cosa possa essere stato sottratto, se denaro o oggetti preziosi. Per ora i parenti non sono riusciti a stabilirlo.