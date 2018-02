Anziano raggirato: tre donne rom gli sfilano 7 mila euro

FLAIBANO – Ennesimo raggiro ai danni di una coppia di anziani coniugi. Tre donne di etnia rom sono riuscite a convincere un 83enne a farle entrare in case e a quel punto, con la scusa di dover lasciare un messaggio per una non ben definita cugina, si sono impossessate di 7 mila euro tra contanti e oggetti preziosi.



Come anticipa Il Gazzettino, il fatto è successo domenica pomeriggio a Flaibano. Le tre donne hanno suonato alla casa di una coppia di anziani. In quel momento nell’abitazione si trovava solo il marito 83enne. Una delle rom si è presentata come badante, riuscendo a convincere l’uomo a farle varcare l'uscio di casa con le sue due complici. A questo punto è scattato il piano: mentre una delle truffatrici ha finto di scrivere un biglietto con il fantomatico messaggio da consegnare alla cugina, le altre due rom hanno iniziato a rovistare in casa alla ricerca di soldi e beni preziosi. Arraffato tutto il possibile, si si sono congedate dall’83enne e sono salite su un’auto che le aspettava fuori dal giardino.



Uscendo dalla casa hanno incrociato la moglie dell’uomo. E proprio quest’ultima, al suo ritorno nell’abitazione, a farsi venire qualche sospetto su quella strana visita. Dopo un rapido controllo, la scoperta di essere stati derubati, con la denuncia presentata ai carabinieri, che ora indagano alla ricerca delle tre donne rom.