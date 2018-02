Il ruolo della donna nel mondo dell’industria: ne parla Daniela Dario

UDINE – Undicesimo appuntamento mercoledì 21 febbraio con i ‘Tajus – Aperitivi con il giurista’, organizzati dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine per far incontrare la tradizione del taj friulano e lo jus, cioè il diritto, attraverso occasioni informali di confronto con esperti di fama nazionale e internazionale, incentrate sui temi di attualità.

Protagonista sarà Daniela Dario, direttrice delle relazioni industriali di Federmeccanica. Intervistata da Silvia Bolognini, ideatrice dei ‘Tajus’ e docente di diritto agrario dell’Ateneo friulano, Dario parlerà della sua esperienza lavorativa, dalla laurea in Giurisprudenza e del ruolo della donna nel mondo di industria. L’appuntamento, dal titolo ‘Federmeccanica: is it a ‘Man’s Man’s Man’s World’’, è dalle 18 alle 20 nella Casa della Contadinanza, in Piazzale del Castello 2 a Udine.

Come da tradizione, ai partecipanti verrà offerto un aperitivo di benvenuto che permetterà di degustare prodotti di eccellenza del territorio. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione, che potrà essere effettuata scrivendo a tajus@uniud.it. All’iniziativa aderisce anche ELSA - The European Law Students’ Association - la più grande associazione al mondo di giovani giuristi. «Il Dipartimento di Scienze giuridiche – sottolinea Silvia Bolognini - è molto lieto di potere ospitare Daniela Dario, per verificare con un’esperta sul campo se il ruolo della donna nello sviluppo di una nuova cultura di impresa e nell’organizzazione del lavoro è adeguatamente valorizzato».