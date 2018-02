Precipita dal quinto piano: 43enne muore sul colpo

BASSA FRIULANA - E’ precipitato dal quinto piano, ogni tentativo di salvarlo è stato vano. A perdere la vita è stato un uomo di 43 anni che viveva nel pordenonese ma che nella serata del 19 febbraio si trovava a casa di amici, in un paese della Bassa Friulana.

La tragedia si è consumata poco dopo le 20.30

Immediata la telefonata al numero unico di emergenza, 112. Sul posto sono giunti dopo poco i sanitari, con un'ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. A supporto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, come anticipato da Il Gazzettino. Per il 43enne, però, non c'era nulla da fare. I medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Restano ancora poco chiari i motivi del gesto estremo. L'uomo, infatti, non stava bene. Sembra si fosse allontanato da casa per problemi affettivi, alla ricerca di conforto fra gli amici, ma non è bastato. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Palmanova, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768