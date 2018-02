Fvg sul podio olimpico grazie alla sappadina Lisa Vittozzi

FVG - La Fisi Fvg, otto anni dopo l’impresa di Alessandro Pittin, torna sul podio olimpico grazie alla sappadina Lisa Vittozzi, che assieme a Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch conquista il bronzo nella staffetta mista di biathlon di PyoengChang 2018!

Una medaglia strameritata per l’Italia e in particolare per la nostra campionessa, che aveva sfiorato il podio in 3 delle 4 gare individuali disputate in Corea.

Perfetto, come sempre, il lancio di Lisa Vittozzi, in testa dal primo poligono al cambio con Dorothea Wierer grazie ad un 10 su 10 al tiro e alla grande velocità di esecuzione. La sappadina è stata la più veloce della prima frazione, mentre la Wierer ha lasciato spazio a Lukas Hofer in seconda posizione a 30″ dalla Germania rischiando il giro di penalità nel secondo poligono commettendo tre errori, fortunatamente recuperati con le ricariche.

Hofer a terra è stato perfetto, mentre in piedi ha dovuto utilizzare una ricarica, dando il cambio a Dominik Windisch in seconda posizione, assieme a Francia e Norvegia, a 32″ dalla Germania.



Il bronzo della sprint ha commesso un errore nella sessione a terra, recuperandolo subito con la ricarica e ritrovandosi terzo assieme alla Norvegia a 16″ dalla Germania e a 10″ dalla Francia di Martin Fourcade.

Nella seconda sessione l’azzurro ha commesso due errori, ma Pfeiffer ha compiuto un giro di penalità e così Windisch e il tedesco sono usciti assieme dal poligono per giocarsi il bronzo, mentre davanti la Francia andava a vincere davanti alla Norvegia.

In una volata infinita Windisch ha preceduto il tedesco, portando l’Italia sul podio olimpico! La conferma ufficiale è arrivata dopo mezz’ora per il ricorso della Germania (respinto) dovuto alla presunta volata irregolare di Windisch.



Con Lisa Vittozzi salgono così a 7 gli atleti cresciuti sulle nevi friulane che, nella storia, sono saliti sul podio olimpico: si unisce ai compaesani Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, ai fratelli Manuela e Giorgio Di Centa, alla tarvisiana Gabriella Paruzzi e a Alessandro Pittin.