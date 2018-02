‘Autostima e fiducia in sé stessi’: il corso

UDINE - Sono ancora aperte le iscrizioni al corso ‘Autostima e fiducia in sé stessi’ in partenza lunedì 26 febbraio, proposto da Aspic Fvg, l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità. Tenuto dalle dottoresse Alessia Zamparutti e Giusy Guarino, psicologhe psicoterapeute, il corso si articola in quattro incontri che si terranno a cadenza settimanale ogni lunedì, dalle ore 19.00 alle ore 20.30 presso la sede Aspic di Udine, in via Giuseppe Tullio, 13.

Il corso

Giunto alla sua quarta edizione, il percorso ‘Autostima e fiducia in sé stessi’ si propone l’obbiettivo di promuovere la consapevolezza e il benessere personale di ciascuna persona, valorizzando le risorse di ognuno e rafforzando le strategie di relazione basate sulla fiducia reciproca e sul rispetto della diversità. ‘L’autostima è la valutazione che diamo a noi stessi, il nostro modo di viverci. Avere una bassa autostima può renderci insicuri, poco determinati, aumentando il rischio di generare insoddisfazione nel modo in cui ci rapportiamo con gli altri e con il mondo esterno. Questo corso ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una nuova e più positiva immagine di sé, anche attraverso la partecipazione attiva dei partecipanti, consentendo loro di esprimere le proprie esperienze, utilizzando il confronto come strumento di apprendimento di nuovi metodi di confronto con la realtà’ affermano le dottoresse Guarino e Zamparutti.

Per informazioni: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it.