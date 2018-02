Gli eventi in programma mercoledì 21 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Caravaggio – L’anima e il sangue

Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale e contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Caravaggio – L’anima e il sangue è un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l’artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta. Il film – in programma mercoledì 21 febbraio alle 20.30 al Visionario – chiude ufficialmente il primo ciclo di Ebbri d’arte, ideato dal Visionario con il sostegno di impresa edile Rossi F.lli di Variano di Basiliano (UD). L'aperitivo/degustazione delle 19.30 vedrà come sempre protagonisti i prodotti di Molino Moras, Il Campo Incantato e Là di Cjastelan, mentre il vino proposto questa settimana sarà un Friulano della Cantina Dorigo. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

‘L'Ora delle storie’

Edizione speciale per ‘L’Ora delle Storie’, il consueto appuntamento organizzato dalla Sezione Ragazzi della Joppi e dedicato a tutti i piccoli lettori dai 4 agli 8 anni. Mercoledì 21 febbraio, alle 17, infatti, in collegamento con lo spettacolo di teatro di animazione ‘Topo Federico’ proposto, a cura di Roberto Anglisani, per la stagione di ContattoTig del Css Teatro Stabile di Innovazione del Fvg (in scena al San Giorgio il 26 e 27 febbraio), ospite della sede della sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3 sarà proprio il topino Federico, il famoso personaggio del grande scrittore e illustratore Leo Lionni. La partecipazione all’incontro in biblioteca è come sempre libera e gratuita. Per info: 04321272585 o www.sbhu.it.

Mariti e mogli

Uno dei lungometraggi di Woody Allen più apprezzati da pubblico e critica, arriva a teatro grazie all’adattamento di una signora della scena italiana, Monica Guerritore. Appuntamento a mercoledì 21 febbraio alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco di Codroipo.

‘Tajus – Aperitivi con il giurista’

Undicesimo appuntamento mercoledì 21 febbraio con i ‘Tajus – Aperitivi con il giurista’, protagonista sarà Daniela Dario, direttrice delle relazioni industriali di Federmeccanica. L’appuntamento, dal titolo ‘Federmeccanica: is it a ‘Man’s Man’s Man’s World’, è dalle 18 alle 20 nella Casa della Contadinanza, in Piazzale del Castello 2 a Udine. Maggiori info, qui.

Sotto un cielo di stoffa. Avvocate a Kabul’

La condizione della donna, tema caro ad Atiq Rahimi, lo scrittore afghano protagonista della 24^ edizione del Festival Dedica, è al centro del doppio appuntamento che porta alle anteprime del festival un’altra ospite d’eccezione, Cristiana Cella, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice. Il suo libro ‘Sotto un cielo di stoffa. Avvocate a Kabul’, viva testimonianza di ciò che significa essere donna in Afghanistan, sarà presentato mercoledì 21 febbraio, alle 18, a Udine, a palazzo Contarini, dalle 18. Maggiori info, qui.

Dialoghi in biblioteca

Alla ‘Grande carestia del 1813-1817 in Friuli. L’ultima grande crisi di sussistenza del mondo occidentale’ che lo studioso di storia sociale e della sanità in età preindustriale Marco Monte ha dedicato il suo ultimo libro, edito l'anno scorso da Gaspari. Il volume sarà presentato mercoledì 21 febbraio alle 18 in Sala Corgnali nel prossimo appuntamento di ‘Dialoghi in biblioteca’. A dialogare, per l'incontro come sempre organizzato dalla biblioteca comunale ‘Joppi’ con l'autore saranno Ivana Battaglia e Aldevis Tibaldi.