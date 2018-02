‘Chi t’arra?’: Donato D’Antonio protagonista al Salotto Musicale del Fvg

FAGAGNA - Chi t'arra? Domanda insolita che corrisponde al titolo di una serata di musica insolita, ossia quella del prossimo Salotto Musicale del Fvg, che si presenta in edizione speciale per la ‘puntata’ di venerdì 23 febbraio alle 21. Speciale perché sarà inaugurata la Sala Edwin di Villa Aurora (via Diaz 47 a Fagagna) e perché per la prima volta cambia lo strumento protagonista: dagli 88 tasti del pianoforte il Salotto Musicale si sposta infatti sulle 6 corde della chitarra. A imbracciare lo strumento sarà un ospite altrettanto speciale, il musicista faentino Donato D’Antonio, che il Salotto Musicale è riuscito a portare eccezionalmente in Friuli. Chitarrista eclettico e versatile, D’Antonio ha suonato come solista e con formazioni cameristiche stabili in sale da concerto e teatri in tutta Europa, Stati Uniti, Giappone, Centro e Sud America, Canada ed Estremo Oriente. Lavora regolarmente con molti compositori contemporanei fra cui Rene Eespere, Shafer Mahoney, Azio Corghi, Martin Queralto, Paolo Geminiani, Hidehiko Hinohara.

Alcune delle più belle pagine scritte per chitarra

Al concerto di venerdì 23 febbraio, D’Antonio proporrà alcune delle più belle pagine scritte per chitarra del repertorio contemporaneo e del ’900 e uno speciale omaggio al Barocco. Le musiche in scaletta sono di Corghi, de Falla, Geminiani, Gubaidulina, Tan Dun, Towner e Weiss. Anche questa volta ci sarà come sempre un’opera d’arte scelta in esclusiva per le salottiere e i salottieri: un quadro unico dell'artista-chitarrista Eugenio Azzola, in arrivo da Villach. Il Salotto Musicale del Fvg è un’esperienza di ascolto in relax, dove si conoscono di persona gli artisti e si conversa assieme, gustando una profumata tisana e squisiti dolcetti alla fine del concerto. I posti sono limitati e per partecipare è necessaria la prenotazione. È possibile farlo con semplicità in uno di questi tre modi: via modulo on-line su coropopmagicoâ?? (pulsante ‘Prenota’), oppure scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com, o chiamando il 348.8027207 (Laura).