Ubriaco e con un sacchetto di cocaina: arrestato

UDINE – Una volta scoperto, ha tentato di disfarsi della cocaina di cui era in possesso, riversandola sul cofano di una Volante della Polizia. Per questo un 49enne di Udine, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale oltre che detenzione di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

Il controllo è scattato lunedì alle 19.30 in piazzale Cavedalis. L’uomo, visibilmente alterato dall’alcol, dopo essere stato fermato dai poliziotti ha tentato di far sparire la cocaina che conservava in una busta, ma inutilmente. Gli uomini in divisa, dopo averlo bloccato (non senza faticare), sono risuciti a recuperare 4 grammi di sostanza stupefacente.