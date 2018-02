Diagnosi e cura del carcinoma mammario: convegno annuale con i massimi esperti

FRIULI – Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio, si terrà presso il centro congressi di Pordenone Fiere (viale Treviso 1, Pordenone) la XV edizione del ‘Focus sul carcinoma mammario: aggiornamenti basati sull’evidenza’, il meeting annuale che riunisce i maggiori esperti nazionali delle discipline coinvolte nella diagnosi e cura del carcinoma mammario. Saranno presentati e discussi i più recenti studi e traguardi della ricerca scientifica nel settore, potenzialmente in grado di migliorare l’attuale pratica clinica.

L’incontro pubblico

Nell’ambito del convegno, inoltre, venerdì 23 febbraio nella sala convegni di Villa Manin (piazza Manin 10, Passariano di Codroipo) si terrà l’incontro pubblico ‘Focus sul carcinoma mammario: dalla parte delle donne’: un vis-à-vis con gli esperti dedicato a tutta la popolazione interessata. All’incontro pubblico di venerdì 23 parteciperanno: Michelino De Laurentiis, direttore dell’Oncologia clinica sperimentale di senologia Irccs ‘Fondazione Giovanni Pascale’ di Napoli; Lucia Del Mastro, dell’Università di Genova, coordinatrice del Centro di senologia dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova; Samuele Massarut, direttore Soc di Oncologia chirurgica senologica del Centro di riferimento oncologico, Istituto nazionale tumori di Aviano; Fabio Puglisi, dell’Università di Udine, direttore Soc di Oncologia medica e prevenzione oncologica Centro di riferimento oncologico, Istituto nazionale tumori di Aviano; Giuseppe Vitale, dell’Università di Milano e Istituto europeo di oncologia di Milano. Per le associazioni: Giorgio Arpino, presidente Lilt - Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Udine; Mariangela Fantin, presidente Andos – Associazione nazionale donne operate al seno, sezione di Udine; Loretta Mazzega Sbovata, coordinatrice del gruppo infermieri di senologia Senonetwork; Marisa Zanella, presidente Andos sezione di Pordenone. Modererà il giornalista Daniele Damele.

L’evento

Il convegno, coordinato da Fabio Puglisi responsabile scientifico, si aprirà alle 9 di giovedì 22. Dopo i saluti e gli interventi introduttivi dedicati ad un’analisi della situazione attuale, la lectio magistralis di Aleix Prat, direttore dell’Oncologia medica dell’Ospedale Clínic di Barcellona. I lavori proseguiranno per tutta la giornata suddivisi in tre sezioni dedicate ai trattamenti loco-regionali, alla genetica e alla terapia medica. Venerdì 23 alle 8.30 l’apertura dei lavori con il ‘Caffè con l’esperto’, intervista di Fabio Puglisi a Michele De Laurentiis. Seguiranno l’approfondimento dei principali avanzamenti scientifici riportati in occasione dei convegni internazionali del 2017, l’assegnazione del premio scientifico ‘Emiliana Iaiza’ e un focus dedicato al futuro della ricerca.