Popolazione in provincia di Udine: a settembre 2017 sotto le 530 mila unità

UDINE - Scende sotto quota 530 mila abitanti la popolazione residente nella Provincia di Udine al 30 settembre 2017. Secondo i dati provvisori del bilancio demografico dell’Istat, nel periodo gennaio-settembre 2017, si registra un ulteriore calo: dai 531.466 residenti di inizio anno, si scende, nove mesi dopo, a 529.518 unità, quasi 6 mila in meno rispetto al censimento del 2011 (535.430 residenti). Nei primi 9 mesi del 2017, inoltre, i nati sono 2.521, 4.757 i morti e il saldo naturale è negativo pari a 2.236 unità. Gli iscritti nel periodo sono 12.830 contro le 12.542 cancellazioni, il saldo migratorio è positivo per 288 unità.

Un dato che mette in allarme l’amministrazione provinciale di Udine poiché conferma la forte contrazione dei residenti in questi ultimi anni se si pensa che la popolazione dell’intero territorio aveva toccato quota 540 mila abitanti nel 2000.

Secondo la Provincia di Udine, ancor più alla luce di queste proiezioni che confermano il trend negativo, è necessario potenziare gli aiuti alle famiglie iniziando dall’ampliamento degli asili nido con rette calmierate nonché sostegni alle donne lavoratrici. Maggiori e più efficaci attenzioni nei confronti della famiglie sono più che mai urgenti e indispensabili affinché la natalità non sia un’impresa complicata, un costo non solo economico ma con riflessi anche sull’attività lavorativa in particolare delle mamme.



Più strutture, dunque, cui affidare i propri figli a disposizione delle famiglie e più flessibilità nei confronti delle mamme lavoratrici rappresentano soluzioni inderogabili a chi sceglie di avere figli perché nel nostro territorio che sta soffrendo questa condizione più di altri, è imprescindibile un’inversione di tendenza. A questo, inoltre, vanno aggiunti incentivi per i giovani per fare in modo che, dopo un periodo di lavoro o studio all’estero, rientrino nella terra d’origine e con le loro conoscenze e competenze contribuiscano al suo sviluppo.