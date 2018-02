Ecco il miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Friuli

UDINE - Il miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio e dei Colli Orientali è quello di Marco Zorzettig dell’agriturismo Wine&Beer Alturis a Cividale del Friuli. A sancirlo è stata la puntata de ‘I 4 Ristoranti’ andata in onda martedì sera su Sky Uno, condotta come da tradizione da Alessandro Borghese.

Alturis con 113 punti ha sbaragliato la concorrenza, superando di 3 punti la Tenuta de Blasig di Ronchi dei Legionari, l’Osteria Collavini di Corno di Rosazzo (fermatasi a 104 punti) e il Castello Formentini di San Floriano del Collio (102). Una puntata combattuta a colpi di pietanze nostrane e calici di vino, tra frico, stinco affogato nella birra, strudel. A ottenere il riconoscimento di miglior cantina è stata la Tenuta de Blasig, che con la sua Malvasia ha conquistato Alessandro Borghese. Questo il commento del vincitore postato su Facebook: «Dopo questa inebriante esperienza siamo lusingati e riconoscenti al nostro staff composto da Claudio, Roger, Andrea, Matteo e Flaviana. Credo questo vissuto ci spronerà a migliorare e continuare a crescere. I nostri avversari, come tanti altri ristoratori n Friuli, lavorano con passione e professionalità di alto livello. Infine un doveroso ringraziamento alla redazione e allo chef Borghese che ha affondato la forchetta in questo Friuli, mostrando la bellezza di questo territorio e le sue tradizioni spesso sconosciuto a tanti ma che merita di essere messo in evidenza! Grazie!».

Una bella occasione per conoscere alcuni dei luoghi più caratteristici del Collio, tra vigne, castelli e cantine. Un vero e proprio spot per il Friuli Venezia Giulia, che di certo potrà beneficiare per quanto fatto vedere da ‘I 4 Ristoranti’. Non a caso un ruolo attivo nell’organizzazione della puntata e nella scelta della location l’ha avuta Turismo Fvg.