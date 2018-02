Elezioni: chiusi gli uffici Anagrafe ed Elettorale

UDINE - Il Comune di Udine informa che per garantire la puntuale e tempestiva attuazione di tutti gli adempimenti connessi alle elezioni politiche del 4 marzo, gli sportelli degli uffici Anagrafe ed Elettorale resteranno chiusi al pubblico nella giornata di lunedì 5 marzo. Dal momento infatti che le operazioni legate allo spoglio avranno inizio nella notte tra il 4 e il 5 marzo, coinvolgendo come per ogni elezione non solo i componenti dell’ufficio Elettorale, ma anche diversi operatori di altri uffici dei Servizi Demografici e dipendenti di altri servizi impegnati a svolgere funzioni di supporto per gli aspetti operativi e gestionali, non sarebbe possibile garantire l'apertura degli sportelli nella giornata del 5 marzo.

Pienamente operativi, invece

Si precisa comunque che resteranno invece pienamente operativi l’ufficio Carte d’Identità (non coinvolto nelle turnazioni notturne) e gli uffici dello Stato Civile, che erogheranno i servizi essenziali. Tutti gli altri sportelli torneranno a disposizione dal 6 marzo. Va ricordato che in occasione delle diverse tornate elettorali agli uffici comunali competono diversi compiti, tra i quali gli inserimenti dei dati parziali e finali nel programma informatico, la ricognizione dei verbali, la consegna delle schede in tribunale. Nel weekend elettorale, inoltre, l'ufficio elettorale osserverà un orario continuato straordinario (venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle 9 alle 18, domenica 4 dalle 7 alle 23) per chi fosse sprovvisto di tessera elettorale. Per evitare lunghe attese agli sportelli nel fine settimana del voto, l'amministrazione comunale invita comunque i cittadini interessati a richiedere per tempo una nuova tessera elettorale.