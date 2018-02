‘Il mondo ha bisogno delle donne’: nuova campagna di Aspiag Service

UDINE – ‘Il mondo ha bisogno delle donne’. E’ lo slogan scelto da Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna) per lanciare la raccolta fondi a favore di quattro diverse realtà locali che si occupano dei diritti e del benessere delle donne, oltre che di lotta alla violenza di genere. In Friuli Venezia Giulia il contributo andrà al comitato di Udine di Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), sodalizio che si occupa di assistenza psicofisica a donne operate per tumore al seno, e di educazione sanitaria per la prevenzione delle neoplasie mammarie.



L’iniziativa è stata presentata nella sede Udinese dell’Andos da Fabrizio Cicero Santalena e Tiziana Pituelli di Despar Friuli Venezia Giulia, Mariangela Fantin presidente di Andos Udine, Maria Sandra Telesca, assessore alla Salute della Regione Fvg e Carlo Giacomello, sindaco di Udine.

Dal 24 febbraio al 4 marzo i clienti dei supermercati Despar, Eurospar e Interspar potranno lasciare un’offerta libera alle casse, offerta che l’8 marzo sarà consegnata all’Andos.



«La nostra è una realtà importante - afferma la presidente Fantin - perchè oltre al supporto psicologico cerchiamo di dare risposte ulteriori come la donazione della parrucca e il tatuaggio dell'areola mammaria Un'iniziativa come questa ci permette di pagare un medico che opererà all'ospedale civile di Udine».