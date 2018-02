Forte Bora e rischio ghiaccio: nuova allerta meteo della Protezione Civile

FVG - Aria fredda in quota proveniente dal Nord-Europa alimenta una depressione che si approfondisce sull'Italia e richiama forti correnti di Bora al suolo. Da giovedì giungerà aria umida da sud-est in quota. E’ per questa ragione che la protezione Civile del Fvg ha emanato un’allerta meteo (la 6 del 2018) che comincerà alle 18 del 21 febbraio e proseguirà fino alla stessa ora del 23 febbraio, a essere più colpito la zona di Trieste.

Mercoledì 21 febbraio

Nella giornata di mercoledì 21 febbraio, avremo cielo in prevalenza nuvoloso con vento di Bora sostenuto su tutta la regione, molto forte a Trieste dove soffierà con raffiche superiori a 120 chilometri-orari.

Giovedì 22 febbraio

Non andrà meglio il giorno a venire. Giovedì 22, infatti, si prevedono precipitazioni deboli o moderate con neve in genere oltre i 200 metri, ma temporaneamente anche al livello del mare. Vento di Bora sostenuto su tutta la regione Fvg, molte forte a Trieste con raffiche intorno ai 130 chilometri-orari al mattino. Sul Carso e in parte sulla città di Trieste sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo.

Venerdì 23 febbraio

Durante al notte e al mattino, venerdì 23 febbraio, saranno probabili ancora precipitazioni con nevicate a bassa quota. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa, molto forte a Trieste con raffiche oltre i 110 chilometri-orari, specie al mattino. Vento forte anche in quota. Sul Carso e in parte sulla città di Trieste sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo.