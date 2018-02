Gli eventi in programma giovedì 22 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

OltreConfine

Il progetto OltreConfine 1918/2018 fa una nuova tappa a Visco per raccogliere testimonianze, documenti, racconti familiari e storie nascoste sulla Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Giovedì 22 febbraio alle 20.30 negli spazi dell’ex Dogana Austriaca (Visco) associazioni, gruppi organizzati, scuole e cittadini sono invitati ad un dialogo aperto per il recupero della memoria.Info su > www.oltreconfine-ww1.eu

Gestione dell’ufficio commerciale

L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg organizza da il 22 febbraio, alle 14.30, nella propria sede in viale Ungheria 28 a Udine, un corso sulla gestione dell’ufficio commerciale rivolto ai titolari, ai responsabili commerciali e ai direttori vendite delle aziende di piccole e micro dimensioni. La docenza è a cura di Alessandro Fumo, consulente specializzato nel settore della formazione e sviluppo vendite con esperienza nei ruoli di agente, area manager e direttore commerciale.

Intensivo sull’essere consapevole

Giovedì 22 febbraio alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro Intensivo sull’essere consapevole di Silvano Brunelli. Il libro è una comunicazione profonda e dettagliata di un percorso d’inestimabile valore: conoscere se stessi. Le pagine di questo libro sono un omaggio e un sostegno ai coraggiosi ricercatori che affrontano il viaggio verso un’inedita conoscenza di se stessi. Sarà presente l’autore. Firmacopie in libreria. Ingresso libero.

Aspetti della società udinese

La sezione Anpi ‘Città di Udine’ organizza un ciclo di incontri a carattere culturale alla sede dell'Anpi di Udine in via Brigata Re, 29 a Udine. S'inizia giovedì 22 febbraio alle 20.30 con la presentazione del volume di Carlo Baldassi intitolato ’Aspetti della società udinese dal 1945 ad oggi, Per una sociologia rivolta al cambiamento’. Introduce la serata Antonella Lestani, Presidente della sezione Anpi ‘Città di Udine’ che dialogherà con l'autore.

‘Il nuovo doge’

Prima data, giovedì 22 febbraio, alle 20.45, a villa Manin di Passariano, nel ristorante ‘Il nuovo doge’, per il reading ‘La terra che non c’è. Notturno afgano per voce di donna’, con le narrazioni di Angelo Floramo, le musiche dal vivo di Paolo Forte, prodotto da Thesis-Dedica festival per il cartellone delle anteprime che condurranno all’appuntamento con la 24. edizione della rassegna, dedicata allo scrittore afghano Atiq Rahimi. Tre donne, tre storie, tre momenti nella travagliata vicenda di una terra inventata, nata al tavolino dei trattati internazionali, eppure di radice antica, colta tra la ferocia e la bellezza di un destino sanguigno e crudele. Lo sguardo che la racconta è femminile. Un melologo in cui alla voce si intesse la musica, quasi un ponte sussurrato sul bordo delle cose, dove la scabrosità del Deserto incontra alla fine la struggente bellezza dell’Aurora.