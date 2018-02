Coppia in manette: in casa 22 kg di droga e molto denaro

UDINE - Lui 50 anni, lei 41. Entrambi vivono a Udine. La polizia ha trovato nella loro abitazione una valigia con 22 chili di droga e 13 mila euro. P.C. e J.F., sono queste le iniziali dell’uomo e della donna sono finiti nei guai: lui, già noto alle forze dell’ordine, è in carcere, a lei, invece, sono stati concessi i domiciliari.

I fatti risalgono alla mattinata del 20 febbraio

Alla Questura di Udine è giunta la segnalazione di strani movimenti nella palazzina in cui vivono i due conviventi, come anticipato da Il Gazzettino. Le forze dell’ordine hanno subito pensato a una possibile attività di spaccio e per questo hanno dato il via alle indagini. Gli agenti della squadra mobile attorno alle 7 del mattino del 20 febbraio hanno raggiunto il condominio, che si trova zona di via Riccardo Di Giusto, nel capoluogo friulano. Hanno notato un uomo che scendeva dalla sua auto e che aveva con sè una valigia piuttosto grande. I poliziotti quindi sono rimasti in appostamento. Alle 11 lo hanno visto salire in casa nuovamente e lo hanno seguito. Gli agenti sono entrati in casa dove, assieme all’uomo, c’era anche la donna. Hanno notato subito la valigia e l'hanno aperta: dentro sono stati trovati 19 chili e mezzo di marijuana. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione nell’appartamento e trovato ancora droga: in un grosso sacco di nylon c'erano altri 3 chili della stessa sostanza stupefacente, in altri due sacchetti anche 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, e delle mazzette di denaro per un valore di circa 13 mila euro. Tutto è stato posto sotto sequestro e i due conviventi sono stati accompagnai in Questura, per entrambi è scattato l’arresto, per lei i domiciliari, lui invece si trova in via Spalato.