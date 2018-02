Counseling professionale: due corsi con Aspic Fvg

UDINE - Un diploma riconosciuto e spendibile nel proprio ambito lavorativo per migliorare le competenze comunicative e diventare un esperto di relazione. È quanto propone Aspic Fvg, l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, con la pratica del Counseling. Il corso, patrocinato dall’Università degli Studi di Udine, verrà presentato lunedì 26 febbraio nella cornice di una serata informativa ad ingresso libero, tenuta da Counselor ed esperti a partire dalle 20 alla sede Aspic di Udine, in via Giuseppe Tullio, 13. Il Counseling professionale, che consente di iscriversi alla Reico, l’Associazione professionale registro italiano dei Counselor, partirà il 10 marzo 2018, le iscrizioni sono ancora aperte.

Due i corsi

Aspic Fvg offre due possibilità per avvicinarsi al Counseling professionale: il percorso di Mircocounseling da 36 ore e il corso triennale da 450 ore totali. Il Microcounseling si svolge nei tre fine settimana del 10/11 e 24/25 marzo, 7/8 aprile, il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle alle 13 e dalle 14 alle 18. Per il Counseling triennale invece, saranno 450 le ore teorico-pratiche suddivise in moduli specifici da svolgersi in weekend a cadenza mensile. Al termine, a ogni allievo che abbia superato le prove previste dal piano di studi, verrà rilasciato il diploma di counseling.

Conoscenze e competenze relazionali

È di sempre maggiore rilevanza per tutti coloro che operano quotidianamente a contatto con le persone in svariati ambiti, sviluppare conoscenze e competenze relazionali e comunicative per affrontare la complessità delle richieste. Dedicato a tutti i professionisti dei diversi settori, quali l’area socio-sanitaria, comunicativo-educativa, del lavoro e delle organizzazioni, della libera professione e formativa, il Counseling si rivolge a coloro che intendono acquisire gli strumenti e le tecniche di base della prassi comunicativa, che permette di essere un esperto della relazione di aiuto, migliorando le capacità empatiche e di ascolto attivo, abilità particolarmente necessarie ed urgenti nella complessa società attuale.

Per informazioni e costi: segreteria 0432 547168 | info@aspicfvg.it | www.aspicfvg.it |