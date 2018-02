Nuovo appuntamento per ‘Il caffè del Venerdì’: appuntamento con Luigino Peressini

UDINE - Continua il bellissimo palinsesto de ‘Il caffè del Venerdì’, questa volta all’insegna del tema del Friuli come Terra di Miti e storie antiche, che si terrà il prossimo venerdì 23 febbraio, dalle 20.45 (alla sala Comelli di viale Volontari della Libertà, 61, Udine). Ospite di eccezione di questa puntata e dei tre Garçons del Caffè (Marc Il Lungo Letterato, Boris il Managèr Corretto, Kraus Il Filosofo ristretto) sarà un originalissimo illustratore e fantasioso narratore del nostro territorio, Luigino Peressini, nato a Udine nel 1960.

L’artista

Figura poliedrica di artista dalla formazione classica, disegnatore e inventore di storie, nonché personale scopritore di molteplici aneddoti e antiche leggende e miti del mondo contadino friulano, dopo aver trascorso un’infanzia felice alla scoperta di fantasmagorici itinerari tra i castelli e i rustici delle colline moreniche friulane, ispirato profondamente dalla storia delle antiche tradizioni etnografiche e paesaggistiche autoctone, nonché da molteplici letture enciclopediche (geografia, toponomastica, morfologia dei territori, etc..), Peressini ha ideato, illustrato e pubblicato sin dalla giovane età innumerevoli libri a fumetti, dedicati anche alla didattica e narrativa per i ragazzi, sino a giungere nell’ultima fase della Sua creatività alla realizzazione di mappe simboliche e tematiche sul Friuli, vero e proprio leit-motiv della Sua produzione artistica, che fondono in sé in maniera perfetta immaginazione,storia, topografia, toponomastica e memoria del nostro Friuli.

‘I chicchi della Solidarietà’

Continua sempre il Progetto no-profit ‘I chicchi della Solidarietà’, ossia l’attenzione del Caffè ai temi etici e della solidarietà, che in questa occasione proporrà il sostegno a ‘Associazione Comunità del Melograno Onlus’ con sede a Udine e Lovaria, qui rappresentata dal Presidente Giorgio Dannisi, organizzazione di Volontariato che si occupa di aiuto alle famiglie con ragazzi affetti da disabilità intellettive, ed a cui verrà devoluto l’incasso della serata.

‘Mi illumino di Meno’

La serata, inoltre, aderirà come l’anno passato all’iniziativa ‘Mi illumino di Meno’ proposta dal programma Caterpillar di Rai 2, nella quale verranno temporaneamente spente le luci per favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, e l’atmosfera verrà riscaldata come in un antico Caffè Letterario esclusivamente a lume di candela. Il foyer della Sala Comelli, infine, sarà come sempre abbellito prima dello spettacolo dalla personal chef Clara Zamparo che accoglierà il pubblico con una serie di accattivanti sorprese (caffè , dolcetti e decorazioni a tema).

