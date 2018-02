Ciclovie: inaugurato il tratto Udine-Salt-Povoletto

UDINE - Taglio del nastro per il tratto Udine-Salt-Povoletto della Ciclovia Fvg 4 (Udine-Cividale). Attraverso due interventi sostenuti dalla Regione, compiuti dal Comune di Udine e da Fvg Strade, sono state realizzate la pista ciclabile che dal capoluogo friulano (con partenza da via Planis) porta fino al ponte di Salt sul fiume Torre e i raccordi con la viabilità comunale di Povoletto (nei pressi del campo sportivo di Salt).



In tal modo è stata assicurata la continuità a tutta la Ciclovia Fvg 4 da Udine a Cividale e in particolare al tratto tra Udine e Grions, dove il percorso si innesta sul tratto Grions-Moimacco-Cividale. Due interventi sinergici ritenuti dalla Regione di particolare interesse, perché consentiranno dalla prossima estate il lancio turistico del tracciato ciclabile come diramazione della Ciclovia Alpe Adria Radweg.



L'operazione è stata possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Udine e il servizio viabilità locale con il sostegno mirato della Regione, che per l'intervento da via Planis al ponte di Salt (6,6 chilometri complessivi) ha concesso un finanziamento di 400.000 euro, al quale si è aggiunto lo stanziamento di 150.000 euro per gli interventi sul ponte e la realizzazione dei collegamenti con gli altri percorsi ciclabili.