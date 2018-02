Arrestato latitante bosniaco: era ricercato un quasi un anno

CIVIDALE DEL FRIULI - I carabinieri dell’Aliquota Operativa di Cividale sono riusciti a localizzare e a far arrestare Damir Milic, 29enne bosniaco di nascita ma da anni dimorante in un comune delle Valli del Natisone, dove risiede la famiglia di origine, e il comune di Vrhnika, in Slovenia, dove abitano moglie e figli. L’uomo era ricercato, in Italia, da almeno un anno.

Milic è stato localizzato e arrestato in Croazia, qualche giorno fa, dalla polizia del luogo a seguito dell’emissione del mandato di arresto europeo da parte della Procura di Udine. L’uomo ora dovrà scontare un residuo di pena di oltre due anni e pagare una multa di oltre 6.000 euro per un cumulo infrazioni.

Le vicende che lo riguardano hanno origine nell’aprile del 2007: è stato condannato, in via definitiva, per un traffico di sostanze illecite anabolizzanti provenienti dalla Bosnia con destinazione alcune palestre friulane. Deve però rispondere anche di un’omissione di soccorso, per non essersi fermato a seguito di un sinistro stradale.