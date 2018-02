Un 'nero a metà' per aprire Note Nuove 11: James Senese

UDINE - Riparte una delle più interessanti rassegne del panorama live Fvg. Note Nuove 11esima edizione apre con un'Icona (I rigorosamente maiuscola) come James Senese e i suoi Napoli Centrale. Introducing Giancarlo Velliscig che ci illustra artista per artista i nomi della manifestazione incentrata su "ciò che suona nuovo" anche se (come nel caso di nonno James) è sulla piazza da esattamente cinquant'anni.

A mio personale avviso quest' edizione risulta un po' sottotono rispetto alle precedenti, non ci sono i pezzi da novanta ai quali eravamo abituati ma l'entusiasmo del patron di Euritmica è proverbiale quando preannuncia le esibizioni di Kenny Barron piano solo, il musical Jesus Christ Superstar a ridosso della Pasqua e un'improbabile (quanto interessante) chiusura estiva con Francesco De Gregori. Lo stesso non nasconderà una certa commozione per lo spettacolo "Quando muore un poeta" dedicato agli amici Pierluigi Cappello e Leonardo Zanier previsto per il 21 marzo p.v. "Questa società si ricorda dei poeti solo quando non ci sono più", a monito.

Il programma segue con un'ovazione e l'ingresso sul palco del Palamostre dei Napoli Centrale, una delle band che ha segnato la musica progressive degli anni Settanta. Subito "Una bella jurnata" traccia che riassume la cifra stilistica della band di Senese: ritmica funk con giro di basso tipico di quella decade, piano Fender Rhodes che batte da paura e il sax del nostro beniamino, da pelle d'oca, a far da contrappunto al proverbiale cantato indolente. Capolavoro! Si alza il grido "n'campagnaaa" perla del primo disco, riconoscibilissima. Aneddoti di misticismo, superstizione e cabaret partenopeo: JS ci racconta che ogni tanto viene l'amico Pino Daniele (Pinotto per lui) a trovarlo e gli dice di suonare "Chi tene o'mare".

Brividi alla strofa successiva "nun tene niente", disperata e vivifica a sottolineare che il quartetto fu proprio quello che registrò con il chitarrista napoletano il capolavoro datato 1980: Nero a metà. James Senese voce e sax, Gigi De Rienzo basso, Ernesto Vitolo tastiere e Agostino Marangolo alla batteria. Una formazione pazzesca che suona all'unisono e soprattutto suona ancora seventies, come se non fosse passato un giorno. Su giri jazz-funk alla Azymuth, alla Goblin, incastonare la tradizione popolare napoletana. Il genio di James Senese! E bis a chiudere con "Acquaiuò l'acqua è fresca" che si legge yes I know my way per un tripudio di applausi, interminabile.