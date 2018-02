Maltempo: il Comune di Udine dispone una salatura preventiva dei punti critici

UDINE - Il Comune di Udine informa che, sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore, che annunciano possibili deboli precipitazioni sotto forma di nevischio o di pioggia gelata, questa notte le ditte incaricate dall'amministrazione entreranno in azione con una salatura preventiva di tutti i punti critici previsti dal Piano neve (rotonde, cavalcavia, rampe).

Non esclude un rischio di precipitazioni a carattere nevoso

Di fronte a un'evoluzione molto incerta e variabile, che comunque non esclude un rischio di precipitazioni a carattere nevoso, questa notte, con temperature vicine allo zero, si è deciso di optare per una messa in sicurezza quantomeno dei punti più critici della viabilità. Questo intervento garantirà un margine di sicurezza qualora si verificassero improvvisi e imprevisti fenomeni più intensi, per i quali, nel caso, verrà attivata un'estensione dei passaggi. Per completare la salatura il più a ridosso possibile dalle eventuali precipitazioni ed evitare così la perdita di sale per il vento o il transito di veicoli, le due ditte incaricate inizieranno a operare intorno all'una del mattino, spartendosi la zona sud e le zone nord, dei viali del ring e della tangenziale. Si stimano circa tre ore di lavoro, ma naturalmente molto dipenderà dall'evoluzione del meteo. La squadra di reperibilità del Comune monitorerà la situazione sul territorio durante la notte e valuterà la possibilità di disporre ulteriori interventi.