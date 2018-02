Gli eventi in programma venerdì 23 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

‘Chiavris. Una ‘villa’ alle porte di Udine’

Venerdì 23 febbraio alle 18, alla Libreria Einaudi di via Vittorio Veneto 49, a Udine, è in programma l’inaugurazione di ‘Chiavris. Una ‘villa’ alle porte di Udine’, una mostra fotografica firmata da Matteo Baldan e dedicata ‘all’ieri e all’oggi’ del borgo udinese. Per saperne di più, qui.

OltreConfine

Il progetto OltreConfine 1918/2018 fa una nuova tappa a Bagnaria Arsa per raccogliere testimonianze, documenti, racconti familiari e storie nascoste sulla Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Venerdì 23 febbraio alle 20.30 nella Baita Alppini di Sevegliano associazioni, gruppi organizzati, scuole e cittadini sono invitati ad un dialogo aperto per il recupero della memoria. Oltre al direttore artistico Francesco Accomando, nella serata-forum di Villesse interverranno come relatori storici Cristiano Tiussi, Enrico Pin e Alessandro De Biasio. Sono previste inoltre una testimonianza di Alessandro Sandra, una lettura di Renato Sclauzero e contributi musicali del duo flauto traverso-chitarra composto da Noela Ontani e Giovanni Grisan. Info: www.oltreconfine-ww1.eu

‘Romanzi criminali. Narrazioni degli anni di piombo’

Venerdì 23 febbraio alle 18 Aula Magna Istituto Magrini Marchetti. ‘Romanzi criminali. Narrazioni degli anni di piombo’. Per lungo tempo gli scrittori italiani hanno evitato di affrontare l’argomento, come se ci fosse il bisogno di lasciar decantare materiali tanto incandescenti che in molti casi avevano coinvolto o stravolto le loro stesse esistenze. Più recentemente molti autori hanno rotto il silenzio, raccontando quegli eventi con parole nuove. La lezione aperta di Alberto Barel ci aiuterà ad ascoltarle.

‘Balla con me’

Il grande impegno di una cordata composta dall'Associazione Culturale Musicale ‘Filarmonica la prime lûs 1812’ di Bertiolo, dalla Corale Caminese, di Camino al Tagliamento, dal Gruppo Folkoristico di Passons e dall’Associazione Culturale Musicale ‘Euritmia’ di Povoletto ha permesso l'allestimento di un incantevole spettacolo di teatro musicale per bambini, ‘Balla con me’ (titolo originale ‘Tanz mit’). Lo spettacolo verrà presentato in prima assoluta venerdì 23 febbraio, con un doppio appuntamento: quello del mattino, in programma per le 10.30 nell’auditorium comunale di Povoletto, è rivolto alle scuole; in serata, invece, la performance sarà aperta al pubblico in genere, che potrà assistere alla rappresentazione nell’auditorium di Bertiolo (sipario alle 20.30). Info, qui.

‘Il caffè del Venerdì’

Continua il bellissimo palinsesto de ‘Il caffè del Venerdì’, questa volta all’insegna del tema del Friuli come Terra di Miti e storie antiche, che si terrà il prossimo venerdì 23 febbraio, dalle 20.45 (alla sala Comelli di viale Volontari della Libertà, 61, Udine). Maggiori info, qui.

‘Focus sul carcinoma mammario'

Venerdì 23 febbraio nella sala convegni di Villa Manin (piazza Manin 10, Passariano di Codroipo) si terrà l’incontro pubblico ‘Focus sul carcinoma mammario: dalla parte delle donne’: un vis-à-vis con gli esperti dedicato a tutta la popolazione interessata. Maggiori info, qui.