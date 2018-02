Urta una bici e finisce contro un'auto in sosta

UDINE – Una ciclista e un’automobilista sono finite in ospedale, nel primo pomeriggio di giovedì 22 febbraio, dopo essersi scontrate all’intersezione tra via Parini e via Manzini.

A ricostruire la dinamica del fatto, avvenuto poco dopo le 13, sono stati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Una Ford Fiesta condotta da un a59enne straniera ma residente a Udine, percorreva via Parini in direzione viale XXIII Marzo quando, giunta all’intersezione con via Manzini, ha urtato la bicicletta. Mentre la donna che si trovava sul mezzo a due ruote, una 46enne anch’essa straniera ma residente in città, cadeva a terra, l’auto finiva contro un’altra vettura in sosta.



Come già detto, entrambe le donne sono state costrette a ricorrere alle cure del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.