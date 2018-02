Ritorna Bed&Feff e si apre il reclutamento dei nuovi volontari

UDINE – La tua passione è il cinema? Vuoi vedere da vicino come funziona un festival cinematografico internazionale e respirare, fino in fondo, l’atmosfera festivaliera? Sei una persona pratica, flessibile e capace di lavorare in team? Bene: il Far East Film Festival di Udine sta cercando i nuovi volontari per la sua 20a edizione, in programma dal 20 al 28 aprile 2018! Tanti i ruoli da coprire: dall’ospitalità al servizio di informazione negli Infopoint, dalla logistica all’assistenza durante le proiezioni e gli eventi collaterali. Tutti i volontari del Feff avranno un badge, accesso gratuito a tutte le proiezioni e gli incontri a cui poter assistere al di fuori del turno (e compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala), e, se studenti, un attestato di partecipazione. Per inoltrare la propria candidatura basta registrarsi e compilare il modulo online su eventival.eu entro il 25 marzo (per maggiori info scrivere a volontari.feff@cecudine.org).

Bed&Feff

Ritorna inoltre anche nel 2018 Bed&Feff, la fortunata iniziativa che invita le famiglie udinesi ad offrire gratuitamente un posto letto a studenti, ricercatori universitari e giovani giornalisti (italiani e stranieri) durante i dieci giorni del festival. In cambio di questo piccolo grande gesto di cortesia, le famiglie potranno usufruire di alcuni vantaggi esclusivi: ottenere due accrediti White Tiger nominativi (più borsa e catalogo ufficiali) per assistere a tutte le proiezioni del Feff, oppure scegliere di ricevere un carnet di 6 ingressi per le proiezioni del Visionario da utilizzare entro il mese di dicembre. Bed&Feff non offre soltanto l’opportunità di partecipare attivamente all’organizzazione del più importante festival di cinema popolare asiatico, ma rappresenta anche un’occasione (del tutto particolare) per stringere nuove amicizie! Per aderire all’iniziativa o per maggiori informazioni scrivere a registration@cecudine.org entro il 16 marzo.