Dedica: letture itineranti nelle librerie di Udine

UDINE – È il momento delle letture itineranti nelle librerie di Udine per le anteprime del festival Dedica ad Atiq Rahimi (in programma a Pordenone dal 10 al 17 marzo, organizzato dall’associazione Thesis). Un appuntamento che si rinnova – sabato 24 febbraio - e che aggiungerà un prezioso tassello al percorso di avvicinamento all’opera di Atiq Rahimi e al suo mondo letterario.

Per scoprire l’immaginario narrativo dall’autore

Le letture, che saranno curate dall’attrice e regista Carla Manzon, porteranno il pubblico a scoprire l’immaginario narrativo dall’autore attraverso lo sguardo sospeso di un esule che nella sofferenza e nelle contraddizioni della propria terra trova linfa vitale per una scrittura potente ed evocativa. La partenza del ‘tour’ è fissata alle 17 dalla libreria Il Caffè dei Libri di Via Poscolle 65. Il percorso, curato da Andrea Visentin, organizzato in collaborazione con Librerie in Comune – Udine, proseguirà con tappe alla Feltrinelli, Libreria Friuli, Libreria Moderna Udinese e Libreria Odòs.

www.dedicafestival.it