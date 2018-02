‘Innovalp’: Tolmezzo baricentro del Festival di idee per la Montagna

TOLMEZZO - Rafforzando la sua vocazione di Campo Base per le politiche montane, Tolmezzo ospiterà a Marzo la seconda edizione di «Innovalp, Festival idee per la Montagna», originale iniziativa che farà della città carnica un incubatore di confronti disseminati un po’ ovunque, in sedi istituzionali e soprattutto nelle osterie, per portare il dibattito dove spontaneamente si è sviluppato nella tradizione e innestando approfondimenti di spessore, al di fuori da logiche partitiche e basato su criteri scientifici con l’obiettivo di risvegliare l’orgoglio di vivere e intraprendere in montagna.

L’evento

Per questo la giunta comunale di Tolmezzo ha deliberato di dare un importante sostegno alla iniziativa, concedendo il patrocinio, la disponibilità a titolo gratuito di spazi della biblioteca comunale e un contributo economico che sarà concesso dopo l’approvazione del bilancio e già quantificato in 5 mila euro.

Il festival coinvolgerà 70 relatori, 30 moderatori, piccole e medie Imprese, le Università di Udine,Trieste, Venezia e Trento che si confronteranno alla presenza del pubblico in un mix di storie, buone pratiche e nuove teorie. Tra i relatori più importanti si segnala Fabrizio Barca (già Ministro della coesione territoriale), Enrico Camanni (storico della montagna), Annibale Salsa (presidente Cai Nazionale per oltre 10 anni). Innovalp si terrà dal 21 al 24 marzo, ma vivrà un importante prologo già a metà marzo, il 16.

Walkart,un incontro sulle antiche vie di pellegrinaggio

La giunta comunale di Tolmezzo ha concesso il patrocinio a favore della Comunità Collinare del Friuli e la concessione della Sala Consiliare per lo svolgimento di un incontro avente ad oggetto il progetto 'Walkart - Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020' dedicato al tema della Riscoperta e valorizzazione delle antiche vie di pellegrinaggio che attraversano il Friuli Venezia Giulia attraverso un collegamento tra i cammini medesimi. L’incontro aperto alle amministrazioni comunali toccate dal Cammino delle Pievi e al pubblico interessato, si terrà il 6 marzo, alle 18, nella sala consiliare del municipio tolmezzino.

Conferenza di Aikishintaiso il 3 marzo

La giunta comunale di Tolmezzo ha concesso il patrocinio e l’uso della sala conferenze di Via Marchi a favore dell’Associazione Adap di Padova in occasione di uno stage di Aikishintaiso in programma il 3 marzo, alle 17.30, quando si terrà una conferenza pubblica dal titolo: 'Postura, pensiero, emozioni'.