Streeat® Food Truck torna a Udine per la quinta edizione!

UDINE - La carovana dei migliori Food Truck d'Italia riparte per il tour interamente dedicato al vero Street Food di qualità. Tantissimi cibi di strada provenienti da tutto il Bel Paese e proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie. Gustosi, freschi, genuini e al giusto prezzo.

L'evento

Il tutto accompagnato da ottime birre artigianali made in Italy e la musica scelta da Claudio Trotta di Barley Arts Promotion. A Udine l’appuntamento con Streeat® Food Truck è fissato per il 20, 21 e 22 aprile 2018. La quinta edizione, a ingresso libero si svolgerà sempre in piazza Primo Maggio.

www.streeatfoodtruckfestival.com .