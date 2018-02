Sesso al posto dei massaggi: sequestrato centro cinese a Pradamano

PRADAMANO – Un centro massaggi cinese finisce nel mirino dei carabinieri. Si tratta del ‘Rosa Nera’ di Pradamano, che si affaccia sulla strada regionale 56 (nei pressi della rotatoria davanti all’Interspar). Nei locali del Centro non si praticavano soltanto massaggi ma si sarebbe andati altre, con vere e proprie prestazioni sessuali. Per questo i carabinieri della compagnia di Palmanova, dopo una serie di controlli e accertamenti, ne hanno disposto il sequestro. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Non è la prima volta che un Centro massaggi cinese finisce nei guai per un’attività che si spinge oltre il consentito dalla legge Merlin, sfociando in prestazioni sessuali a pagamento. Un’attività che negli ultimi anni ha subito un vero e proprio boom, con decine di centri di questo tipo che sono spuntati un po’ in tutto il Friuli, da Udine a Cervignano passando per Gemona e Codroipo. Evidentemente il ‘massaggio cinese’ va molto di moda…