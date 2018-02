Esordio nella Nazionale di Kata per Stefanel e Cugini

UDINE - Gino Gianmarco Stefanel (Judo Kuroki Tarcento) e Alessandro Cugini (Dlf Yama Arashi Udine) esordiranno con la maglia azzurra della Nazionale di Kata domenica a Bruxelles nel 10° Memorial Clause - EJU Kata Tournament.



Per i due judoka non è la prima uscita in una gara ufficiale europea: Stefanel ha già combattuto in cinque Europa Cup (due juniores e tre seniores), mentre Cugini prima di entrare nel settore arbitrale ha partecipato con la Nazionale al Torneo di Spalato e a raduni federali. Per entrambi è invece l’esordio in una manifestazione del calendario internazionale di Kata (i due atleti parteciperanno alla gara di Nage No Kata). La convocazione in azzurro è maturata dopo il quinto posto ai Campionati Italiani di Pergione Valsugana del 2017.

A Bruxelles in gara anche Massimo Cester (Skorpion Pordenone) e Davide Mauri (Katame No Kata), che però vantano già varie presenze in maglia azzurra. Della delegazione friulana in azzurro fa parte anche Giuliano Casco, che arbitrerà nella manifestazione europea.