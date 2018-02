'Olearia': a lezione (e assaggio) di olio

UDINE - Sabato 24 febbraio, al punto vendita Eurospar di piazzale Rita Levi Montalcini 1, a Udine (per partecipare è necessario iscriversi) sarà possibile votare il migliore olio della campagna ‘Olearia 2017/2018'. Ogni partecipante potrà assaggiare 5 tipi diversi di olio in concorso per poi compilare le relativa schede, dando una valutazione. Ogni assaggio è preceduto da una mini lezione teorica.

L’appuntamento

Il programma prevede una prima sessione dedicata al fruttato leggero, dalle 10.30 alle 11.30 (durata, 45/60 minuti - posti già esauriti); nella seconda sessione si parlerà invece di fruttato medio, dalle 12 alle 13, (durata, 45/60 minuti). La terza sessione, infine sarà dedicata al fruttato intenso, dalle 14.30 alle 15.30, (durata, 45/60 minuti).

L’esperta

L’appuntamento sarà curato da Carlotta Pasetto. Dottoressa in Sociologia all'Università degli Studi di Trento, Pasetto è docente Onaoo in corsi tecnici professionisti per aspiranti assaggiatori olio di oliva sull’analisi sensoriale e l’assaggio. Sensory Project Manager (legge 14 gennaio 2013, n.4), figura responsabile della pianificazione e coordinamento delle attività connesse allo svolgimento di valutazioni sensoriali, della formazione e della divulgazione scientifica in ambito sensoriale. Ha conseguito l'idoneità all'attività di Capo Panel. Relatrice in convegni internazionali sull’analisi sensoriale e autore di articoli sull’olio di oliva e sull’assaggio. E’ consulente in aziende olearie. Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, emanazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, nasce ad Imperia nel 1983 per impulso della locale Camera di Commercio e di un gruppo di assaggiatori storici con l'impegno di difendere, valorizzare e tutelare quell'importante patrimonio tecnico e culturale che è l'arte dell'assaggio dell'olio d'oliva.