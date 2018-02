Piccolipalchi: teatro per famiglie con uno speciale viaggio in pullman

FRIULI - Doppio appuntamento nel fine settimana con Piccolipalchi, la rassegna per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e la partecipazione della Fondazione Friuli.

I musicanti di Brema

La compagnia milanese Kosmocomico Teatro sarà in scena sabato 24 febbraio (alle 17) all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli e domenica 25 febbraio (sempre alle 17) all’Auditorium Biagio Marin di Grado con lo spettacolo musicale I musicanti di Brema. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, I musicanti di Brema è uno spettacolo poetico, evocativo e divertente nel quale l’autore, regista e interprete Valentino Dragano mescola teatro di figura, teatro di narrazione e musiche dal vivo eseguite da pupazzi.

Passaggio a teatro

Gli appuntamenti saranno arricchiti dall'attività Passaggio a teatro. La strada per il teatro passa dalla biblioteca, uno speciale viaggio in pullman che accompagnerà i bambini e i loro genitori in un viaggio tra fantasia e realtà che li condurrà a teatro. Sabato 24 febbraio il pullman partirà da Coseano alle 15.15 (Biblioteca comunale di Cisterna) per fare tappa a Fagagna (alle 15.20, circa Biblioteca comunale) prima di raggiungere San Daniele del Friuli per lo spettacolo. Domenica 25 febbraio, invece, il pullman partirà alle 15.15 da Villa Vicentina (Biblioteca comunale) per fare tappa a Fiumicello (alle 15.20, circa Biblioteca comunale) e raggiungere Grado per lo spettacolo.

L’attività è gratuita, inclusa nel biglietto dello spettacolo; i posti disponibili sono limitati ed è necessaria la prenotazione chiamando lo 0432.224214/11. L’attività è curata dalla cooperativa Damatrà nell’ambito della collaborazione tra l’Ente Regionale Teatrale e il progetto di promozione della lettura Crescere Leggendo, con la collaborazione delle biblioteche dei comuni aderenti.

Info: www.ertfvg.it.