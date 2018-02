Negozi nel mirino dei ladri: doppio colpo, a Codroipo e Fagagna

FRIULI - Due furti, in altrettanti esercizi commerciali, in due giorni, in Friuli. Il primo episodio a Codroipo. Preso di mira dai malviventi fra le 20 e le 21 del 22 febbraio, è stato il negozio Original Marines di via Roma, in pieno centro. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso del negozio e hanno rubato il fondo cassa, circa 1300 euro, nonchè diversi capi di abbigliamento. In queste ore i titolari stanno cercando di capire, più precisamente, quanti abiti sono stati rubati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Codroipo. I ladri erano già spariti.

A Fagagna, invece, i ladri hanno devastato la vetrina di Just fashion

Tutto è avvenuto attorno alle 5 del mattino del 23 febbraio: i malviventi hanno utilizzato un furgone come ariete e hanno sfondato la vetrata. Entrati, hanno rubato abiti e accessori per un valore di circa 10 mila euro. E’ subito scattato l’allarme, sul sposo sono quindi giunti i carabinieri, ma la banda ha agito velocemente e all’arrivo delle forze dell’ordine di loro, non c’era alcuna traccia. Ingenti i danni non solo per il furto ma anche per la vetrina rotta. Gli uomini dell’Arma, anche in questo caso, stanno indagando.