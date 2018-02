OshoFestival: la grande festa della meditazione arriva a Lignano

LIGNANO - Quattro giorni indimenticabili (dal 12 al 15 aprile), lo promettono gli organizzatori. Come una grande carovana itinerante nell’oceano della meditazione, quest'anno l’OshoFestival si sposta: da Bellaria a Lignano Sabbiadoro.

L’evento

«Ci accoglieranno una bellissima spiaggia e una pineta meravigliosa, ma la cosa più importante è che avremo un moderno ed elegante palazzetto tutto per noi nello stesso Villaggio Turistico dove abiteremo e che ci ospiterà tutti, senza doverci disperdere in decine di alberghi diversi. Ritroveremo il piacere di mangiare insieme, di stare con gli amici e trasformare quei giorni in un’immersione in un vero e proprio grande campo energetico come solo noi, insieme, sappiamo creare». Insomma, sarà un enorme abbraccio di gioia, tenerezza, meditazione, celebrazione, gioco e amichevolezza che avvolgerà un migliaio di persone per quattro giorni. Un programma sempre più ricco: 60 eventi in tre sale con i migliori facilitatori e terapisti del mondo di Osho; le Meditazioni Attive di Osho, strutturate in un vero e proprio "Campo di meditazione" a tempo pieno, in una sala dedicata. E poi sessioni individuali con operatori qualificati, i banchi dei centri di meditazione, tutti i libri, cd e dvd di Osho e la Sannyas Celebration.

Info: www.oshoexperience.it | info@oshoexperience.it | 0331 841 952 |