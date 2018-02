Temperature in picchiata: 15 posti letto straordinari alla Croce Rossa

UDINE - In vista del brusco calo delle temperature il Comitato della Croce Rossa Italiana di Udine dal 23 febbraio fornirà 15 posti letto straordinari - alla Sede Cri di Via Pastrengo - a favore delle persone senza dimora.

I volontari

Dal 4 dicembre scorso, il Comitato Cri di Udine ha riattivato un’unità di strada composta da Volontari specificamente formati che, ogni sera, per le strade di Udine, forniscono supporto a tutte quelle persone (oltre una decina ogni giorno) che non hanno una casa dove dormire.

Il Presidente del Comitato di Udine ha ricordato come: "In accordo con il Prefetto Zappalorto e l'Assessore Nonino abbiamo deciso di attivare alcuni posti letto a favore delle persone che, ogni giorno, assistiamo con una bevanda calda, con capi di abbigliamento invernali e con una parola di conforto. Con queste condizioni climatiche riteniamo sia giusto rivolgere una maggiore attenzione ai vulnerabili".

Informazioni

Le persone verranno accompagnate dai volontari in via Pastrengo 31 o, diversamente, saranno informate circa la possibilità offerta. A chi non desiderasse essere accompagnato verrà consegnata una mappa utile a raggiungere in autonomia la Sede Cri. L’unità di strada risponde al numero 342.7636934. Per eventuali comunicazioni urgenti è sempre disponibile la Centrale Operativa Provinciale Cri al numero 0432.531531.