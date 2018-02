Gli eventi in programma sabato 24 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Dj set di Brucaliff

Sabato 24 febbraio e sabato 17 marzo il Teatro Palamostre rimarrà aperto dopo gli spettacoli della Stagione Teatro Contatto nel foyer con il Blu bar aperto al piano -1. La prima delle due serate si terrà il 24 febbraio dalle ore 23, subito dopo due spettacoli: la performance Bau #2 di Barbara Berti alle ore 21 in Sala Pasolini e Ufficio ricordi smarriti di Rita Maffei in sala Carmelo Bene dalle 19. Il dj set di Brucaliff, soul selecter, animerà il foyer dalle 23 con una ricercata selezione di vinili soul, funk, elettro-funk ed RnB. L’ingresso è compreso nel biglietto dello spettacolo Bau #2, ma sarà anche possibile acquistare il biglietto per il solo after-party all’ingresso del Teatro Palamostre a 3 euro. L’offerta dedicata agli studenti comprensiva di performance e after-party è di soli 12 euro.

Dret & Ledrôs

Sabato 24 febbraio, dalle 9.30, in diretta (e poi domenica 25 e mercoledì 28 in replica, alle 8) su Radio Onde Furlane si parla di lavoro, lotta alla disoccupazione giovanile e politica ‘vecchia’ e ‘nuova’, all'interno della nuova puntata di Dret & Ledrôs, l'approfondimento settimanale della ‘radio libare dai furlans’.

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids in programma domani sabato 24 febbraio: sullo schermo del Visionario alle ore 14.50 Bigfoot junior. La leggendaria figura di Bigfoot diventa un simpaticissimo film di animazione ricco di avventure e colpi di scena. Per maggiori informazioni su orari e tariffe consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Carlo&Giorgio

Ultimo appuntamento nel circuito Ert con Carlo&Giorgio. I comici veneziani, dopo le fortunate date di Lestizza e Pontebba, porteranno I migliori danni della nostra vita sabato 24 febbraio, alle 20.45, al Teatro Luigi Bon di Colugna per la rassegna Smartheater della Fondazione Bon.

‘Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino’

’Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino’ è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 24 Febbraio – dalle 9.30 e fino alle 12.15 - nella nuova Sala Conferenze sita sotto la chiesa dell’Ospedale di Udine.

Le creature dell’acqua

Sabato 24 febbraio alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro Le creature dell’acqua di Lorenza Bella, Stefania Conte, Lisa Del Gobbo, Erika Gallini, Maristella Leandrin, Manuela Quaglia, Vania Russo, Violetta Traclò e Maria Cristina Vitali. Conversa con le autrici la giornalista Gabriella Bucco. Ingresso libero.

Magazzino Commerciale feat. Dennis Fantina

Sabato 24 febbraio, con inizio alle 12, nei pressi di Schneemann Talstation Gartnerkofelbahn (Nassfeld) protagonisti del concerto sono Magazzino Commerciale feat. Dennis Fantina, che si cimentano con i più famosi successi della musica italiana, non trascurando qualche incisiva incursione nella storia del rock.

Franco Giordani in concerto

Sabato 24 Febbraio alle 20.45 a Villa De Claricini – Dornpacher di Moimacco si terrà il concerto di Franco Giordani che presenterà il suo nuovo album ‘Truoisparis’. L’evento, organizzato da Folk Club Buttrio con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Moimacco e della Fondazione De Claricini, rientra nel cartellone del Faber&Gaber Days 2018.

‘Raro jazz’

‘Raro jazz’ è il titolo della serata musicale che si terrà sabato 24 febbraio con inizio alle 20.45 al Centro ‘E. Balducci’ in piazza della Chiesa a Zugliano. L'evento, a ingresso gratuito con offerta libera, è organizzato in occasione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare. Maggiori info, qui.

‘Balla con me’

Sabato 24 febbraio lo spettacolo verrà proposto nell’auditorium ‘E. Venier’ di Pasian di Prato, pure in questo caso alle 20.30. Per saperne di più, qui.

‘O sin di gnocis’

‘O sin di gnocis’, della Compagnia teatrale Kapiti di Povoletto, si terrà al Teatro Ristori in via Adelaide n. 30, alle 20.30. Regia di Oxana Konopleva. Maggiori info, qui.

'Olearia': a lezione (e assaggio) di olio

Sabato 24 febbraio, al punto vendita Eurospar di piazzale Rita Levi Montalcini 1, a Udine (per partecipare è necessario iscriversi) sarà possibile votare il migliore olio della campagna ‘Olearia 2017/2018'. Tutti i dettagli, qui.

Letture itineranti nelle librerie di Udine

La partenza del ‘tour’ è fissata alle 17 dalla libreria Il Caffè dei Libri di Via Poscolle 65. Il percorso, curato da Andrea Visentin, organizzato in collaborazione con Librerie in Comune – Udine, proseguirà con tappe alla Feltrinelli, Libreria Friuli, Libreria Moderna Udinese e Libreria Odòs. Ecco di cosa si tratta, qui.