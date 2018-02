Fai esplodere le tue potenzialità con Matt Traverso!

UDINE - Matt Traverso, esperto mondiale di coaching e formazione motivazionale, porta in Italia un nuovo modo di fare formazione mirato a far esplodere le potenzialità di ogni individuo. Appuntamento a domenica 11 marzo, dalle 9.30 alle 18, alla Libreria Perlanima di Udine (via Pordenone 58).

Il corso

In questo corso sarà possibile apprendere l’attitudine e le strategie per sfruttare al meglio le risorse di mente e corpo attivando le potenzialità per raggiungere obiettivi di primaria importanza. Pertanto il corso favorisce un netto salto di qualità attraverso la presa di coscienza del proprio potenziale e il superamento di convinzioni limitanti che ne frenano la performance. Con questo metodo si crea per tutti l’opportunità di sfruttare al meglio le infinite potenzialità e risorse di ogni individuo, comprendendo come le credenze, regole e valori, siano alla base delle decisioni e quindi di qualunque obiettivo o azione. Il seminario fornisce quindi l’opportunità ideale per sviluppare il proprio potenziale. E’ incentrato sulla pratica ed è, peraltro, caratterizzato da vivacità e coinvolgimento, facendo partecipare in modo attivo i partecipanti.