Elezioni, Martines e Balzani: «Il candidato della Lega evita il confronto»

UDINE - «Il candidato della Lega evita il confronto. Io ci metto la faccia, lui si nasconde dietro quella dei big nazionali del partito. Rinuncia al confronto con gli altri candidati e con tutti i cittadini». Francesco Martines, il sindaco di Palmanova candidato del centrosinistra nel collegio uninominale della Camera Udine 3, attacca il suo avversario Daniele Moschioni che venerdì mattina non si è presentato all’unico confronto in diretta organizzato da quando lo stesso Martines lo ha sfidato a un dibattito pubblico, nella redazione del Diario di Udine. Una vicenda su cui interviene anche l'altro candidato nel collegio uninominale della Camera Udine 3, Domenico Balzani, presente all'incontro: «Attenzione, messaggio urgente! Non si hanno notizie del candidato alla Camera nel collegio uninominale di Udine della coalizione di centrodestra (così si autodefinisce l'ammucchiata per la poltrona)».

«Al dibattito andato in diretta online – affonda Martines - io c’ero ed ero pronto al confronto su idee, programmi, proposte. Ma il candidato della Lega nel collegio uninominale di Udine e provincia, dove i cittadini possono scegliere chi mandare al Parlamento, ha deciso di non essere presente, ha deciso che i cittadini non possono valutare le diverse opinioni, continua ad evitare il dibattito democratico, non vuole esprimere le proprie idee e progetti in modo trasparente sul web, non ci mette la faccia. Non è serio fare campagna elettorale così».



Gli ha fatto eco Balzani, scegliendo la strada dell'ironia: il candidato del centrodestra «è scomparso dall’inizio della campagna elettorale e in molti maligni cominciano a pensare che sia solo un'ombra o proiezione olografica del suo capo partito locale. I cittadini elettori, che si domandano che volto abbia e ancor più quali idee alberghino nel suo nascosto pensiero, sono sinceramente preoccupati. E se si trattasse di un candidato a sua insaputa?».