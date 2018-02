UDINE - Niente trasferta in Friuli per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana: è l'effetto del decreto con cui il Prefetto di Udine ha adottato le prescrizioni per la vendita dei tagliandi di Udinese-Fiorentina in programma domenica 4 marzo alle 15. Era già successo qualche settimana fa per la partita contro la Roma, con gli ultrà giallorossi che non hanno potuto affollare la Curva Sud del Friuli.



Il decreto, il cui contenuto è stato reso noto in serata da Udinese Calcio, fa divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti in Toscana. La vendita dei biglietti è consentita ai non residenti nella regione previa esibizione di valido documento di riconoscimento, mentre è vietato il cambio di nominativo su tutti i tagliandi.



Il settore ospiti della Dacia Arena sarà in vendita dalle 12 di sabato 24 febbraio, fino alle 19 di sabato 3 marzo ai soli titolari di tessera del tifoso della Fiorentina non residenti in Toscana. La vendita dei tagliandi del settore ospiti sarà attiva su tutti i canali tranne il web.