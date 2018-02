Pedone investito in via Forni di Sotto

UDINE – Una donna di 69 anni, residente a Udine, è stata investita nella mattinata di venerdì 23 febbraio in via Forni di Sotto.



L’accaduto è stato portato alla luce dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi. Un 50enne alla guida di una Opel, mentre era in transito lungo via Forni di Sotto diretto vero piazzale Chiavris, in prossimità di una attraversamento pedonale ha investito la donna.



Quest’ultima è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari ed è stata trasportata per accertamenti nel vicino Pronto Soccorso a bordo di un’ambulanza.