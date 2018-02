Ciclista 15enne travolto da un'auto

UDINE – Un ragazzino di 15 anni in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un’auto all’intersezione tra viale Palmanova e via Cernaia. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e portato, a bordo di un’ambulanza, in ospedale per accertamenti.

Il fatto è accaduto alle 18.30, come informa la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi. Una Mercedes condotta da un 62enne di Arba stava percorrendo viale Palmanova in direzione periferia quando all’incrocio con via Cernaia si è scontrata con la bicicletta che, provenendo da via Pradamano, procedeva sul tronco est di via Cernaia in direzione via Marsala.



L'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso attendendo l'arrivo dell'ambulanza.