Folkest: ospite la leggenda della canzone americana, Joan Baez

FVG - Folkest, il grande festival che esplora le musiche e le culture del mondo, festeggia quest’anno il suo quarantennale e lo fa confermando e rinnovando il suo spirito e la sua mission di grande contenitore di tutta quella musica che, al di là dall’essere definita folk, world, jazz o cantautorale, pura o contaminata, sa dare voce alle radici culturali di qualsiasi parte del mondo, puntando a divenire, ancora una volta, una preziosa occasione per valicare i confini fra i generi.

25 piazze

Sempre articolato in oltre 25 piazze friulane, fino alla vicina Istria slovena, Folkest 2018 – in programma tra il 21 giugno e il 9 luglio prossimi, con un interessante prologo primaverile - punterà sulla valorizzazione dei giovani, con gruppi e artisti di grande qualità, inseriti in un cartellone che non mancherà però di proporre alcune stelle mondiali.

Joan Baez

E proprio a una stella internazionale senza tempo sarà affidato il compito di suggellare la prossima edizione di Folkest, con un concerto che già si preannuncia come uno degli eventi dell’estate musicale in regione. La leggenda della canzone americana Joan Baez approderà, infatti, al Castello di Udine il prossimo 8 agosto in una delle quattro tappe italiane del suo tour mondiale d’addio alle scene, realizzato in occasione dell'ultima tournée dedicata al nuovo disco, Whistle Down The Wind, in uscita il 2 marzo, a dieci anni dall'ultima produzione discografica.

Suonare@Folkest

E mentre può orgogliosamente annunciare questo concerto-evento della prossima estate, Folkest è in dirittura d’arrivo in questi giorni con le selezioni di Suonare@Folkest, lo storico contest che attraversa tutta l’Italia per selezionare artisti e gruppi che si potranno esibire durante il festival e nella finalissima del prossimo 9 luglio a Spilimbergo. A breve saranno pubblicati sul profilo facebook del festival tutti gli artisti vincitori della prima fase che potranno essere votati clickando ‘mi piace’: ai vincitori il diritto di accedere alla finalissima, ma a tutti i partecipanti il diritto di esibirsi a Folkest 2018. Le votazioni sono aperte dal 5 marzo al 19 marzo prossimi.