Udine Design Week 18 inaugura nella Giornata del Design Italiano nel mondo

UDINE - Udine Design Week 18 inaugura in occasione del 2 marzo, Giornata del Design Italiano nel mondo. L’idea alla base dell’iniziativa è promuovere Udine associandola a termini quali qualità, creatività, originalità. Nel design cultura e industria si intrecciano . … E «intrecci, trame, connessioni» è il tema di Udw18: ai partecipanti è stato chiesto di «mettere insieme», in senso reale e in senso lato attraverso le mostre, gli incontri, gli eventi cui si potrà assistere in vari luoghi pubblici e privati della città. Udw18 è dedicata alle donne perché comprende l’8 marzo.

Inaugurazione

Venerdì 2 marzo, alle 11.30, in sala Valduga, alla Camera di Commercio di Udine, locale e globale si intrecciano nel lavoro di due donne designer che hanno incrociato le strade della nostra regione: Patricia Urquiola e Paola Navone. A loro è dedicata la vetrina della Camera di Commercio di Udine, sede dove sarà ufficialmente inaugurata Udine Design Week 18.

Window shopping contest

Contestualmente sarà lanciato il Window shopping contest: nove negozi hanno offerto agli studenti del liceo artistico Sello l’opportunità di veder realizzato un loro progetto di vetrina: la migliore sarà premiata attraverso una votazione on e off line e il giudizio di una giuria. Il vincitore sarà proclamato in occasione della chiusura di Udine Design Week, sabato 9 marzo. Alla visita dei negozi è dedicato quotidianamente un tour che parte alle 15.30 dalla Loggia del Lionello e si conclude alla Galleria Che Quadri, in via Palladio 9, dove saranno esposti i progetti dei ragazzi.

Performance collettiva connections

Ogni giorno, alle 15, a partire proprio da venerdì, appuntamento sotto la Loggia del Lionello per partecipare alla performance collettiva connections delle designer lubianesi Oloop: un tappeto che cresce grazie all’opera di tutti i visitatori che hanno voglia di cimentarsi con una semplice tecnica di tessitura con l’aiuto di Noi … dell’Arte-Fvg. Il progetto Connections mette in relazione le persone attraverso il lavorare insieme su un campo, tessile e simbolico.

Donne designer in Fvg

Venerdì 2 marzo, alle 18, alla Galleria Tina Modotti, il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia, MuDeFri, lancia la sua nuova mostra attraverso un videomapping. Un’esposizione che è anche una ricerca e l’inizio di un censimento. La rete permette qualcosa che nella realtà sarebbe impossibile: un’esposizione in progress, sempre visitabile, che si aggiorna man mano che emergono nuove figure di donne designer, dal passato e dal presente, che hanno lavorato e lavorano in regione. Punto di partenza: la ricerca fatta nel 2016 dalla Triennale di Milano, Women in Italian Design.

Mostre ed eventi

Udine Design Week continuerà tutta la settimana con mostre ed eventi sparsi in tutta la città, da seguire grazie alla mappa dotata di QR Code reperibile nei negozi degli aderenti che, a loro volta, sono segnalati da totem e vetrofanie. Il sito del MuDeFri e i social media ad esso legati seguiranno passo passo la manifestazione.