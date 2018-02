UDINE – Al cinema Centrale lunedì 26 e martedì 27 febbraio, alle 20, l’evento speciale Eric Clapton: Life in 12 Bars, un documentario unico, ricco di materiali inediti, che ripercorre la straordinaria carriera e la travagliata esistenza di Eric Clapton, universalmente riconosciuto come uno dei chitarristi blues e rock più famosi e influenti. Senza dubbio uno delle figure più iconiche della storia della musica, l’unico ad essere inserito per ben tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame, 18 volte vincitore ai Grammy Award.

Lo spettacolo

Diretto dal premio Oscar Lili Fini Zanuck, il documentario racconta al pubblico una storia intima e profonda partendo da una prospettiva inedita, che riesce a cogliere i vertiginosi passaggi tra gli alti e i bassi della vita pubblica e privata di Clapton. Un racconto reso ancor più personale grazie all'uso della voice-over dello stesso Clapton, realizzato mettendo insieme interviste storiche e recenti e contributi offerti dai suoi più stretti collaboratori, dagli amici e dalla famiglia. Grazie all'accesso esclusivo al vasto archivio privato di Eric Clapton - che comprende le sue più celebri esibizioni, alcune riprese nei backstage, foto famose e inedite, lettere e diari personali – il film permette di capire come la vita di un artista ambizioso dal talento assoluto sia stata segnata dalle tragedie personali, dal sacrificio e dalla droga.

