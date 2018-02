Fiamme in una casa di via Trento, a Manzano

MANZANO – Un incendio è divampato nelle vicinanze di un capannone produttivo di Manzano, tra le vie Indipendenza e Trento. Dovrebbe trattarsi di un'abitazione in cui risiede una famiglia cinese, al confine con il reparto verniciatura dell'azienda Potocco.



Le fiamme sono divampate verso le 13 da una catasta di sedie, allargandosi a una roulotte e al bagno di un’abitazione che sorge in quella zona. Una famiglia di nazionalità cinese è stata costretta a lasciare la propria casa. Nessuno pare essere rimasto ferito. Per fortuna il fuoco non ha interessato il vicino capannone dove si realizza la verniciatura di sedute e divani.



Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco, che faticano a domare l’incendio a causa del forte vento che sta interessando il Friuli da alcuni giorni. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e alcuni volontari della Protezione Civile.



